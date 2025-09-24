وقف تحصيل رسوم الطرق السريعة في كوريا خلال عطلة تشوسوك

Photo : YONHAP News

سيتم وقف تحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية لمدة أربعة أيام خلال فترة عطلة عيد الحصاد، تشوسوك، في أوائل أكتوبر القادم.وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الثلاثاء أنه سيتم الإعفاء من رسوم الطرق السريعة في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر، مما سيعود بالنفع على ملايين السائقين المتجهين إلى مدنهم ومواقع أخرى خلال فترة العطلة.كما لن تُفرض رسوم على المركبات التي تستخدم نظام "هاي باس" الإلكتروني لرسوم الطرق السريعة عند استخدام طرق "هاي باس".وأوضحت الوزارة أن فترة الإعفاء من الرسوم هي محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين احتفالا بعطلة تشوسوك وتعزيز السفر الآمن والمريح.