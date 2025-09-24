كوريا تراجع تحذيرا أمريكيا يربط استخدام تايلينول في أثناء الحمل بالتوحد

Photo : YONHAP News

ستراجع وزارة سلامة الغذاء والدواء بعناية توصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجنب النساء الحوامل استخدام تايلينول.وقالت الوزارة أمس الثلاثاء إنها تخطط لطلب بيانات وآراء من الشركة المصنعة للدواء قبل إجراء تقييم.يذكر أن تايلينول هو عبارة عن أقراض مسكنة وخافضة للحرارة قائمة على مادة "أسيتامينوفين"، وتعتبر آمنة نسبيا للنساء الحوامل، وتُوصف عادة لعلاج الحمى الشديدة ونزلات البرد والصداع.وتأتي هذه المراجعة في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ادعى فيها خلال مؤتمر صحفي عُقد أول من أمس الاثنين أن استخدام الأسيتامينوفين في أثناء الحمل قد يزيد من خطر الإصابة بالتوحد.وفي اليوم نفسه، صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه لم تُثبت أي علاقة سببية بين الأسيتامينوفين وأي حالات عصبية، لكنها قالت إنها ستُحدّث ملصقات تايلينول لتعكس "أدلة على وجود ارتباط محتمل".