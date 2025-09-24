الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

منظمة التعاون الاقتصادي تُحافظ على توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري

Write: 2025-09-24 08:57:17

منظمة التعاون الاقتصادي تُحافظ على توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري

Photo : KBS News

أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي عند نسبة 1% في هذا العام، مشيرة إلى استمرار اتجاه التعافي.

وتوقعت المنظمة أن يستمر النمو حتى عام 2026، ثم يتسارع إلى 2.2%.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت في شهر مارس الماضي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.5% هذا العام، قبل أن تُخفّض هذا الرقم إلى 1% في يونيو.

وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.3% مقارنة بتوقعاتها في يونيو.

وأوضحت المنظمة أن الشحنات قبل رفع الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ساهمتا في دفع عجلة الانتعاش العالمي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;