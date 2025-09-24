منظمة التعاون الاقتصادي تُحافظ على توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري

Photo : KBS News

أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي عند نسبة 1% في هذا العام، مشيرة إلى استمرار اتجاه التعافي.وتوقعت المنظمة أن يستمر النمو حتى عام 2026، ثم يتسارع إلى 2.2%.وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت في شهر مارس الماضي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.5% هذا العام، قبل أن تُخفّض هذا الرقم إلى 1% في يونيو.وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.3% مقارنة بتوقعاتها في يونيو.وأوضحت المنظمة أن الشحنات قبل رفع الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ساهمتا في دفع عجلة الانتعاش العالمي.