توقعات هطول أمطار متقطعة على مستوى كوريا حتى نهاية الأسبوع

من المتوقع هطول أمطار متقطعة على مستوى كوريا الجنوبية طوال عطلة نهاية هذا الأسبوع.وصرحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء بأن الأمطار ستهطل على جزيرة جيجو بشكل متقطع، كما بدأ الساحل الجنوبي في استقبال الأمطار ليلة الثلاثاء، ثم يمتد هطول الأمطار إلى مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ والساحل الغربي لمقاطعة شمال جولا صباح اليوم الأربعاء، ليشمل بقية أنحاء كوريا بحلول صباح اليوم.وسوف يستمر هطول الأمطار في سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي ومقاطعة كانغ وان حتى صباح الغد الخميس، ويستمر في جميع أنحاء منطقة تشونغ تشُنغ وجيجو والمناطق الجنوبية الأخرى حتى مساء الخميس. وسوف يشهد وسط كوريا الجنوبية هطول أمطار بمعدل 30 ملليمترا في الساعة خلال نهار اليوم، بينما سيشهد الساحل الغربي لمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ والمناطق الغربية لمقاطعة شمال جولا ما يصل إلى 50 ملليمترا في الساعة في الساعات الأولى من صباح الغد. وسوف يصل معدل هطول الأمطار إلى 100 ملليمتر على الجزر الحدودية الشمالية الغربية الخمس، وعلى طول ساحل جنوب تشونغ تشُنغ وفي مقاطعتي جولا حتى الغد، و80 ملليمترا في منطقة العاصمة وشمال كانغ وان، و60 ملليمترا في جيجو. ومن المرجح أن يمر منخفض جوي عبر المناطق الشمالية من كوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقد تشهد مقاطعتا جنوب تشونغ تشُنغ وجولا أمطارا إضافية بعد ظهر السبت قبل أن تصل إلى بقية أنحاء البلاد صباح الأحد.