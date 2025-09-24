الحكومة الكورية تكشف لأول مرة عن استخدام أموال الأنشطة الخاصة ونفقات التشغيل

Photo : YONHAP News

كشفت إدارة الرئيس "لي جيه ميونغ" عن استخدام المكتب الرئاسي لأموال الأنشطة الخاصة ونفقات التشغيل ونفقات الأعمال الخاصة على موقعها الإلكتروني، لتصبح بذلك أول مكتب رئاسي كوري يفعل ذلك في التاريخ.وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن هذا الكشف يهدف إلى طمأنة دافعي الضرائب بأن الحكومة تستخدم أموالهم على النحو الأمثل على الرغم من القيود المفروضة بسبب سرية الشؤون الحكومية.ويأتي هذا الإفصاح عقب دعوى إدارية رفعتها شركة "نيوستابا" في أغسطس 2022، مطالبة إدارة الرئيس السابق يون صوك يول بالكشف عن معلومات محددة حول عمليات مالية محددة. وقد قضت المحكمة العليا جزئيا لصالح الوسيلة الإعلامية في يونيو.وتشمل المعلومات التي تم الكشف عنها حديثا تواريخ التنفيذ، وأسبابه، ومبالغه، ومواقع فعاليات الإنفاق من يونيو إلى أغسطس.