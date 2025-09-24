كاكاو توك تطلق أول تحديث رئيسي لها منذ 15 عاما

Photo : YONHAP News

أعلنت منصة كاكاو أمس الثلاثاء عن تحديث شامل لتطبيقها الرئيسي للمراسلة، يشمل خيارات موسعة للملفات الشخصية وميزات دردشة جديدة.وسوف يسمح التحديث للمستخدمين بنشر صور متعددة على ملفاتهم الشخصية، وتحديد مستويات رؤية مختلفة للزملاء أو الأصدقاء، كما سيمكن تنظيم المحادثات الجماعية فيما يصل إلى عشرة مجلدات، يضم كل منها ما يصل إلى 100 غرفة.ويمكن معاينة الرسائل غير المقروءة دون ظهور إشعارات القراءة، كما ستصبح الرسائل قابلة للتحرير قريبا بعد إرسالها، بعد تمديد فترة الحذف إلى 24 ساعة الشهر الماضي.وفي أكتوبر، سيدمج التطبيق أيضا برنامج "جي بي تي5" مباشرة في تبويب الدردشة، إلى جانب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة كاكاو، المسمى "كانانا"، والذي سيقدم اقتراحات سياقية، مثل النصائح الصحية وتوصيات الموسيقى.وأكدت كاكاو أن محادثات المستخدمين لن تُخزَّن أو تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي.كما يُقدِّم التحديث تبويب "ناو" جديدا لمقاطع الفيديو القصيرة والمحتوى المُشترك، وذلك في إطار سعي الشركة لتطوير تطبيق "كاكاو توك" من خدمة مراسلة إلى منصة مجتمعية أوسع.