الرئيس لي يؤكد على أهمية التعددية كمفتاح للتغلب على التحديات العالمية

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" أنه إذا تكاتفت جميع الدول التي تواجه نفس التحديات وواصلت التعاون متعدد الأطراف، فسوف تتمكن من المضي قدما نحو مستقبل مشرق من السلام والازدهار.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات أمس الثلاثاء في خطاب رئيسي أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أشار إلى أن 280 مليون شخص حول العالم لا يزالون يعانون من جوع شديد، وأن النزاعات المسلحة مستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.وأضاف الرئيس لي أن حكومة كوريا الجنوبية، التي تركز على الشعب، تسعى إلى ابتكارات تسعى إلى بدائل أفضل من خلال الذكاء الجماعي، مشددا على أن حل التحديات العالمية يكمن أيضا في "المزيد من الديمقراطية".وأكد لي أنه كلما ازدادت صعوبة الأوقات، يجب على المجتمع الدولي العودة إلى الروح الأساسية للأمم المتحدة، داعيا إلى تعزيز التعاون والثقة والتضامن.وتعهد لي بأن تأخذ كوريا الجنوبية زمام المبادرة في الجهود متعددة الأطراف نحو مستقبل مستدام.كما سلط الرئيس الضوء على التهديد المتزايد للهجمات الإلكترونية على الأمن القومي، مشددا على أهمية تطوير تقنيات أمنية بالذكاء الاصطناعي.