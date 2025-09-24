الرئيس لي يعقد قمة مع قائديْ أوزبكستان والتشيك

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" محادثات مع قائديْ أوزبكستان والتشيك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى أولا بالرئيس الأوزبكي "شوكت ميرضيائيف" في مقر الأمم المتحدة بعد إلقائه كلمته الرئيسية أمام اجتماعات الجمعية العامة، وقد ناقش الرئيسان سبل تعزيز التعاون بين بلديهما.ثم التقى الرئيس لي بالرئيس التشيكي "بيتر بافل"، وخلال الاجتماع، قال لي إن جمهورية التشيك معروفة جيدا في كوريا الجنوبية بفضل براغ، فأجاب بافل بأنه يدرك ذلك جيدا، مشيرا إلى أنه كثيرا ما يصادف العديد من السياح الكوريين الجنوبيين وهو في طريقه إلى العمل.كما التقى الرئيس لي بالأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" مباشرة بعد إلقاء كلمته الرئيسية، حيث ناقش معه مبادرته للسلام في شبه الجزيرة الكورية.