كوريا تطلب من الولايات المتحدة دعم قمة آبيك

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء بأن مديرة إدارة الاقتصاد الدولي في الوزارة "كيم جي هي" زارت واشنطن أمس الثلاثاء، حيث التقت بالمسؤول عن شؤون منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، في وزرة الخارجية الأمريكية.وخلال اللقاء، قالت "كيم" إن كوريا الجنوبية، بصفتها الدولة المضيفة لقمة آبيك في كيونغ جو هذا العام، تدفع نحو اعتماد وثائق أساسية للنتائج تتعلق بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، ومواجهة التغيرات الديموغرافية، ودعت الجانبَ الأمريكي إلى تقديم دعم نشط لضمان نجاح انعقاد القمة.وعلى صعيد آخر، التقت "كيم" أيضا بالقائم بأعمال الأمين العام لمجموعة السبع ومجموعة العشرين، حيث ناقشت معه الأولويات المطروحة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم في جنوب أفريقيا.وأكدت كيم على أهمية أن تستمر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في التواصل الوثيق في المنظمات الاقتصادية الدولية الرئيسية.