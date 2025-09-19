7 % زيادة في عدد المواليد الجدد في كوريا خلال أول 7 أشهر من هذا العام

Photo : YONHAP News

شهد عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة تزيد عن 7% خلال أول 7 أشهر من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر يوليو الماضي 21 ألفا و803 أطفال ، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة لـ13 شهرا متتالية منذ شهر يوليو من العام الماضي.وبلغ معدل الخصوبة الشهري في يوليو 0.8 مولود لكل امرأة، بزيادة قدرها 0.04 مولود مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وسجل العدد التراكمي للمواليد الجدد في أول 7 أشهر من هذا العام زيادة بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الزواج في يوليو بلغ 20 ألفا و394 حالة زواج، بزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.أما عدد حالات الطلاق فبلغ 7 آلاف و826 حالة طلاق في يوليو، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي"وبلغ عدد الوفيات في يوليو 27 ألفا و979 حالة وفاة، بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبهذا شهد عدد السكان في كوريا الجنوبية انخفاضا مقداره 6 آلاف و175 نسمة.