وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون عزمهم نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

عقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا في نيويورك على هامش الدورة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكدوا التزامهم بالتمسك بمبدأ نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.وأصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بيانا مشتركا في أعقاب اجتماعهم أمس الثلاثاء، حيث أكدوا مجددا التزام دولهم بنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية والحل الفوري لقضايا اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين من دول أخرى.وأعرب البيان عن القلق من الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي الإستوني والبولندي والروماني، ووصف ذلك بأنه "أمر غير مقبول، وأيضا تهديد خطير للأمن الدولي".كما أكد البيان على ضرورة تخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة من خلال تقديم مساعدات إنسانية والإفراج عن جميع الرهائن، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.