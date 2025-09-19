تراجع ثقة المستهلكين في كوريا لأول مرة خلال 6 أشهر

Photo : YONHAP News

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية لأول مرة في 6 أشهر، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين لشهر سبتمبر بلغ 110.1 نقطة، بانخفاض مقداره 1.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق.وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات المستهلكين للاقتصاد بمقدار 32 نقاط ليصل إلى 97 نقطة.وكان مؤشر ثقة المستهلكين قد شهد ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي منذ شهر أبريل الماضي، إلا أنه انخفض في شهر سبتمبر.وتدل قراءة المؤشر بأكثر من 100 نقطة على أن عدد المتفائلين بشأن الوضع الاقتصادي يفوق عدد المتشائمين.وأرجع البنك المركزي السبب في تراجع ثقة المستهلكين إلى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الطويل في قطاع الإنشاءات.