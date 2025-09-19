الرئيس لي يدعو الأمم المتحدة لدعم تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ"، الذي يقوم حاليا بزيارة لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" أمس الثلاثاء ، حيث طلب منه دعم الأمم المتحدة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الرئيس "لي" مع "غوتيريس" منذ أن التقيا في شهر يونيو الماضي على هامش قمة مجموعة السبع.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس "لي" أكد أن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية مرتبطان بسلام وأمن المجتمع الدولي، وطالب الأمم المتحدة بتقديم الدعم للتغلب على الصراعات والمواجهات والانتقال إلى مسار الحوار والتعاون.وأضاف أن كوريا الجنوبية ستلعب دورا أكبر في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في المستقبل.وأعرب الرئيس "لي" عن دعمه لإصلاحات الأمم المتحدة التي يقودها "غوتيريس"، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستقوم بالدور اللازم لتعزيز فعالية وكفاءة الأمم المتحدة.ومن جانبه، أكد "غوتيريس" أن الأمم المتحدة ستعمل على تعزيز التضامن والتعاون مع الحكومة الكورية الجنوبية، مشيرا إلى أنه يقيم سياسة حكومة سيول تجاه كوريا الشمالية كنهج حكيم، وأن الأمم الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم والمساندة بنشاط.