ترامب يتجاهل كوريا الشمالية في خطابه أمام الأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

تجاهل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الشمالية في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء.وقد ألقى "ترامب" خطابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأربع سنوات متتالية خلال فترة ولايته الأولى، بدءا من عام 2017، وذكر كوريا الشمالية في ثلاثة من تلك الخطابات، كما وصف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بأنه "الرجل الصاروخي" في خطابه الأول.وفي خطابه في عام 2018، الذي أعقب قمته مع "كيم" في سنغافوره، أعرب "ترامب" عن التزامه بالحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية من خلال الحوار.ولم يذكر "ترامب" كوريا الشمالية في خطابه الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ خمس سنوات.وفي خطابه هذا العام، أشار ترامب إلى كوريا الجنوبية كواحدة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين الناجحين، مؤكدا أن إدارته توصلت إلى اتفاقيات تجارية تاريخية مع بريطانيا والاتحاد الأوربي واليابان وفيتنام وإندونيسيا والفلبين وماليزيا.