الرئيس الكوري يعقد مباحثات مع رئيسة وزراء إيطاليا

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس "لي جيه ميونغ" محادثات مع رئيسة وزراء إيطاليا "جيورجيا ميلوني" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء.وقال المكتب الرئاسي الكوري في بيان صحفي أمس إن الرئيس "لي" سلط الضوء خلال المحادثات على السمات المشتركة بين كوريا الجنوبية وإيطاليا، ودعا إلى تعاون أعمق وتبادل المنفعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع في إطار مشاركتهما الاستراتيجية.ووفقا للمكتب الرئاسي، أشارت "ميلوني" إلى المشاركة المتوازنة في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار، وأكدت أن هناك إمكانات كبيرة للمزيد من التعاون الاقتصادي.كما أعربت "ميلوني" عن أملها في زيارة كوريا الجنوبية في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز التعاون العملي، ودعت "لي" إلى زيارة إيطاليا في الوقت الذي يناسبه.وأشار الجانبان إلى أن البلدين قاما بدور بناء على الساحة الدولية بمواقف متشابهة بشأن القضايا العالمية الرئيسية، وتعهدا بمواصلة تعميق التعاون.