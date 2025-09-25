الرئيس الكوري يرأس مناقشات مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

ترأس الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مناقشات مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وفي إحاطة قبل المناقشات أمس الأربعاء، قال "لي" إن التقدم الذي أحرزه الذكاء الاصطناعي اليوم يغير حياة الناس اليومية ويعيد تشكيل البيئة الأمنية العالمية بسرعة.وأضاف أن الشاغل الرئيسي للأمم المتحدة عند تأسيسها قبل 80 عاما كان كيفية تعامل المجتمع الدولي مع التهديد الناشئ للأسلحة النووية، والآن حان الوقت للبحث عن حوكمة جديدة يمكنها مواجهة التهديد والتحدي الجديدين اللذين يفرضهما الذكاء الاصطناعي.وأشار الرئيس إلى أن كوريا الجنوبية عملت مع المجتمع الدولي لضمان أن تسهم الابتكارات التكنولوجية التي يجلبها الذكاء الاصطناعي في السلام والأمن العالميين.وبذلك أصبح "لي" أول رئيس كوري جنوبي يرأس مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، حيث تولت كوريا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر بصفتها عضوا غير دائم لعاميْ 2024 و2025.