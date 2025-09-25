قوات مشاة البحرية الكورية تجري تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود الشمالية

Photo : YONHAP News

أجرت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية أمس الأربعاء في منطقة الجزر القريبة من الحدود الشمالية بين الكوريتين في البحر الغربي.وأوضح بيان إعلامي صادر عن قيادة قوات مشاة البحرية أمس الأربعاء أن الوحدات المتمركزة في جزيرتيْ "بينغ نيونغ" و"يون بيونغ" قد أطلقت حوالي 170 طلقة باستخدام مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "كيه 9".وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تُجرى فيها مثل هذه التدريبات في العام الجاري، بعد التدريبات السابقة في 25 يونيو.وقال الجيش إن التدريبات "روتينية ودفاعية" ويتم إجراؤها في المياه جنوب خط الحدود الشمالي.وكان الجيش يجري في السابق تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود البحرية ثلاث أو أربع مرات سنويا، لكنه أوقفها في عام 2018 بعد توقيع الكوريتين على الاتفاقية العسكرية الشاملة، التي تحظر التدريبات العسكرية في المناطق الحدودية.واستؤنفت التدريبات في يونيو من العام الماضي بعد أن أوقفت كوريا الجنوبية الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين، ردا على قيام كوريا الشمالية بإرسال بالونات محملة بالقمامة عبر الحدود.