المعارضة تنتقد خطاب الرئيس الكوري أمام الأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

وجّه "جانغ دونغ هيوك" رئيس حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، انتقادات لما جاء في خطاب الرئيس "لي جيه ميونغ" أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حدد فيه خطة لوقف المواجهة بين الكوريتين، ووصفه بأنه "إعادة استخدام لسياسة يسارية فاشلة تجاه كوريا الشمالية".وقال "جانغ" للصحفيين أمس الأربعاء إن سياسة الإدارة تروج لـ"سلام زائف" من شأنه أن يجعل كوريا الجنوبية تحت رحمة ترسانة كوريا الشمالية النووية.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، سخر رئيس حزب قوة الشعب من مبادرة الرئيس لي المقترحة بعنوان "التبادل وتطبيع العلاقات ونزع السلاح النووي"، ووصفها بأنها "إعطاء كل شيء دون أن يتبقى شيء، مما يؤدي إلى تدمير شبه الجزيرة الكورية".وفي بيان منفصل، وصف المتحدث الرسمي باسم حزب قوة الشعب "بارك سونغ هون" تلك المبادرة بأنها فكرة "غير ناضجة وغير واقعية"، قد تؤدي إلى المزيد من تشويه العلاقات بين الكوريتين، وستمنح بيونغ يانغ المزيد من الوقت للمضي قدما في برنامجها النووي.كما انتقد المتحدثُ الرسمي الرئيسَ "لي" لتعهده باحترام النظام وتجنب التوحيد عن طريق الاستيعاب، بعد أيام قليلة من إعراب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن رأيه بأن التوحيد غير ضروري وأن الكوريتين دولتان منفصلتان.