الرئيس الكوري والرئيس البولندي يناقشان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس "لي جيه ميونغ" بالرئيس البولندي "كارول ناوروكسي" أمس الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقشا سبل توسيع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأسلحة.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيسين أشادا بالتطور الذي طرأ على العلاقات الثنائية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1989، والتقدم المضطرد في مجالات السياسة والتجارة والتبادل بين الشعبين، والتعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية والأسلحة، واتفقا على توسيع التعاون لضمان تحقيق شركات البلدين في تحقيق منافع متبادلة.وأعرب "لي" عن أمله في تعزيز التعاون في برنامج بولندا لشراء الغواصات.كما تبادل الرئيسان الآراء حول قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا.