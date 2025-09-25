الرئيس الكوري يدعو لتعزيز التعاون العالمي في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس "لي جيه ميونغ" المجتمع الدولي إلى التوحد والتمسك بمبدأ "الاستخدام المسؤول" للذكاء الاصطناعي باعتباره الأساس لتحويل ما يجلبه عصر الذكاء الاصطناعي من تغييرات إلى فرص.ووجه الرئيس "لي" هذه الدعوة أمس الأربعاء في أثناء ترؤسه مناقشات مفتوحة لمجلس الأمن التابع الدولي حول موضوع الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين.وقال "لي" إن الطريقة الوحيدة لتحويل التغييرات التي يجلبها عصر الذكاء الاصطناعي إلى فرص هي أن يتحد المجتمع الدولي ويدعم مبدأ "الاستخدام المسؤول" للذكاء الاصطناعي.وشبّه "لي" الذكاء الاصطناعي بسكين يمكن أن يكون أداة للطهي أو سلاحا لارتكاب جريمة. وحذر من أن الذكاء الاصطناعي بدون حوكمة سليمة قد يعمق عدم المساواة العالمية، ويخلق "ستارا إلكترونيا" أكثر تفريقا وإثارة للصراع من "الستار الحديدي".وأكد "لي" على الحاجة إلى معايير عالمية لمنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وقال إن الاستجابة الحكيمة الوحيدة هي التنافس من أجل المصالح الوطنية مع التعاون لصالح الجميع.وشدد الرئيس الكوري أيضا على المسؤولية المتزايدة لمجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في مجالات مثل مراقبة أسلحة الدمار الشامل إذا تم استخدامه بحكمة، ولكن إذا لم يتم التحكم فيه، فقد يؤدي إلى نشر المعلومات المضللة والإرهاب والهجمات الإلكترونية وسباق التسلح. وقال إن كوريا الجنوبية، بصفتها رئيسة القمة القادمة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، ستتبنى مبادرة عالمية لضمان أن تسهم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في ازدهار البشرية.