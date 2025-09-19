ترامب يدرس زيارة اليابان قبل حضور قمة أبيك في كوريا

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يدرس إمكانية زيارة اليابان قبل حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك" التي ستعقد يوم 31 من شهر أكتوبر القادم في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية. وإذا تحققت زيارته إلى اليابان، فسوف يلتقي ترامب لأول مرة برئيس الوزراء الياباني الحالي "شيغيرو إيشبا" الذي قال إنه سيستقيل الشهر القادم.وتوقع التقرير إن تتم زيارة الرئيس ترامب إلى اليابان قبل زيارة كوريا الجنوبية لحضور قمة آبيك.الجدير بالذكر أن ترامب كان قد أعلن أنه اتفق مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" على الالتقاء على هامش قمة آبيك. كما يتوقع البعض أيضا إمكانية أن يلتقي الرئيس الأمريكي بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في هذه المناسبة.وكان رئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم" قد أكد سابقا حضور الرئيس ترامب لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا التي ستعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر القادم، قبل انعقاد قمة آبيك.