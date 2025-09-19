سيول وواشنطن تحققان تقدما في عملية نقل قيادة العمليات في زمن الحرب

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إحراز "تقدم كبير" في استيفاء الشروط اللازمة لنقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب، وذلك خلال الاجتماع الـ27 لآلية التشاور الدفاعي المتكامل بين البلدين.وأفادت بعض التقارير بأن الجانبين قررا الإبقاء على التنسيق في السياسات تجاه كوريا الشمالية، بما في ذلك إجراءات التخفيف من التوتر العسكري بين الكوريتين.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها عقدت الاجتماع الـ27 لآلية التشاور في سيول على مدار يومين، بدءا من يوم 23 من الشهر الجاري.وصرح مسؤول في وزارة الدفاع بأن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع التقدم المحرز في خطة نقل قيادة العمليات القائمة على الشروط التي اتفقت عليها سيول وواشنطن، وأعربا عن توافقهما حول "التقدم الكبير" في استيفاء هذه الشروط.وأضاف المسؤول أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على التنسيق الوثيق فيما يتعلق بالتعامل مع تطوير كوريا الشمالية لقدراتها النووية والصاروخية والتعاون العسكري بين بيونغ يانغ وروسيا، وأكدت كوريا الجنوبية على أهمية التعاون في إجراءات تخفيف التوتر العسكري بين الكوريتين.واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضا على تقييم تنفيذ التدريبات المشتركة التي تعكس التغيرات في البيئة الأمنية، وتشكيل توافق حول تنفيذ التدريبات المشتركة للعام القادم.