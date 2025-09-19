نشر منظومة قدرة الحماية من النيران غير المباشرة في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

تبين أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية الجديدة، المعروفة باسم "قدرة الحماية من النيران غير المباشرة" قد تم نشرها ضمن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.ووفقا لأرشيف الصور والفيديوهات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، فقد زار رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال "راندي جورج" اللواءَ 35 للدفاع الجوي التابع للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في قاعدة أوسان الجوية يوم 22 من الشهر الجاري.وقد التُقطت بعض الصور خلال الزيارة تظهر قاذفة صواريخ أرض جو باللون الأصفر. ووصف الأرشيف الصورة في التعليق المصاحب لها بأنها "قاذفة خاصة بمنظمة الدفاع داخل منطقة العمليات التكتيكية لصواريخ باتريوت".يذكر أن منظومة قدرة الحماية من النيران غير المباشرة عبارة عن نظام أسلحة متنقل، مصمم لحماية القواعد العسكرية والرد على مجموعة واسعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك، صواريخ كروز التي تحلق بسرعات تحت صوتية، والأنظمة الجوية غير المأهولة مثل طائرات الدرون. ويُطلق على هذه المنظومة لقب "القبة الحديدية الأمريكية" لقدرتها بشكل خاص على إسقاط طائرات الدرون وصواريخ كروز التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.وتستطيع المنظومة الكشف عن الأهداف بزاوية 360 درجة وعلى ارتفاعات منخفضة، وذلك بفضل الجيل الجديد من رادارات الدفاع الصاروخي. ويُعد نشر هذه المنظومة في كوريا الجنوبية الأول من نوعه في قاعدة أمريكية خارج الأراضي الأمريكية على مستوى العالم.