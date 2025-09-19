فيلم لا خيار آخر يحتل صدارة شباك التذاكر في كوريا

Photo : YONHAP News

احتل الفيلم الجديد للمخرج الكوري المشهور عالميا "باك تشان اوك" بعنوان "لا خيار آخر"، المركز الأول في شباك التذاكر في كوريا، بعد أن جذب أكثر من 330 ألف مشاهد في يوم عرضه الأول.ووفقا لشبكة معلومات تذاكر السينما المتكاملة الصادرة اليوم، فقد شاهد هذا الفيلم 331 ألف مشاهد أمس، ليحتل صدارة شباك التذاكر اليومي.وتَدور أحداث الفيلم حول شخصية "مان سو" التي يؤديها الممثل "لي بيونغ هون"، الذي يسعى للقضاء على منافسيه من أجل الحصول على وظيفة جديدة بعد طرده.والفيلم مقتبس من رواية "الفأس" للكاتب الأمريكي "دونالد ويستليك".وقد عُرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ82 الذي أُقيم هذا العام.ويعتبر هذا الفيلم أول عمل جديد للمخرج باك منذ 3 أعوام، وقد حظي باهتمام كبير قبل عرضه بفضل مشاركة نخبة من الممثلين الكبار مثل "لي بيونغ هون" و"سون ييه جين" و"لي سونغ مين" و"يوم هيه ران".وقد حصل الفيلم بعد عرضه للجمهور على تقييم 84% على مؤشر تقييمات المشاهدين الفعليين، مسجلا بذلك ردود فعل متباينة إلى حد ما.وأشاد بعض النقاد بأداء الممثلين والإخراج الفني بينما انتقد البعض الآخر بطء الإيقاع في الجزء الأخير من القصة وصعوبة التعاطف مع الشخصية الرئيسية.