الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

سيول تحذر من تعثر الاستثمارات في أمريكا مع استمرار مشكلة التأشيرات

Write: 2025-09-25 13:37:52Update: 2025-09-25 13:45:37

سيول تحذر من تعثر الاستثمارات في أمريكا مع استمرار مشكلة التأشيرات

Photo : YONHAP News

حذر رئيس  الوزراء  الكوري الجنوبي  "كيم  مين  سوك"  من  أن  استثمارات الشركات  الكورية  في  الولايات  المتحدة ستظل  في  حالة  من  الغموض ما  لم  يتم  حل  مشكلة  تأشيرات  دخول  الكوريين. 
جاء ذلك  في  مقابلة أجرتها  وكالة  بلومبرغ الإخبارية  الأمريكية  مع  كيم  ونشرتها اليوم  الخميس،  حيث  أوضح  أنه  ما  لم  يتم  حل  مشكلة  التأشيرات، فمن  المستحيل  فعليا  إحراز  تقدم  ملموس  في  المشروعات  الكورية في  الولايات  المتحدة.
ويبدو  أن  رئيس  الوزراء الكوري  كان  يشير  في  هذا  السياق  إلى  الاستثمارات  الضخمة   المباشرة  الكورية في  الولايات  المتحدة، مثل  مصنع  هيون  ديه  للبطاريات ومصنع  شركة  إل  جي  إنيرجي سوليوشن  قيد  الإنشاء في  ولاية  جورجيا، وكذلك  الاستثمارات  المتفق عليها  بقيمة  350  مليار  دولار  أمريكي  ضمن  اتفاقية  التعريفة الجمركية  المتبادلة  بين  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة  في  يوليو  الماضي.
وردا  على  سؤال  حول  "ما  إذا  كانت  مشروعات الاستثمار  متوقفة"،  استبعد رئيس  الوزراء  كيم  أن  تكون  المشروعات  "متوقفة بشكل  كامل  أو  معلقة  رسميا"، لكنه  أضاف  أنه  سيكون  من  الصعب  على  عدد  كبير  من  العمال إعادة  الدخول  للولايات المتحدة  حتى  يتم  حل  هذه  المشكلة.
وأشار  أيضا  إلى  أنه  من  الطبيعي أن  يتردد  العمال وعائلاتهم  في  العودة إلى  الولايات  المتحدة قبل  حل  المشكلة، في  ظل  غياب  ضمانات  واضحة  للسلامة  والأمان.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;