كوريا الجنوبية تؤكد أن الكوريتين دولتان منفصلتان فعليا في الوقت الراهن

Photo : YONHAP News

أكد وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جونغ دونغ يونغ" اليوم على موقف سيول بأن الكوريتين هما "دولتَان منفصلتان فعليا" في الوقت الراهن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الاعتراف لا يعني التخلي عن فكرة التوحيد أو القبول بالتقسيم الدائم.وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مجمع سيول للمكاتب الحكومية، صرح الوزير جونغ بأن الكوريتين هما "دولتَان منفصلتان بشكل واقعي وفعلي ومن منظور القانون الدولي"، وأضاف أنه ما لا يقل عن 50 إلى 60% من الكوريين الجنوبيين يرون أن كوريا الشمالية دولة أخرى، وهو ما يعني أن اعتراف أغلبية الشعب الكوري الجنوبي بكوريا الشمالية كدولة منفصلة هو حقيقة واقعة.ومع ذلك، أشار إلى أن الاعتراف بـ'طبيعة الدولة' لكوريا الشمالية، لا يعني القبول بالتقسيم الدائم، مشددا على أن هذا الموقف هو "منظور واقعي وعملي، وطريقة مرنة للنظر إلى العلاقات بين الكوريتين.وأضاف أنه اعتراف بطبيعة الدولة ضمن علاقة خاصة نشأت في سياق عملية الانتقال المؤقتة نحو التوحيد.وجاءت تصريحات الوزير جونغ ردا على الانتقادات التي وجهت إليه مؤخرا، والتي اعتبرت أن دعوته الأخيرة لـ"نظرية الدولتين السلميتين" هي مجرد استجابة لـ"نظرية الدولتين المتعاديتين" التي تتبناها كوريا الشمالية، وتعبير عن التخلي عن فكرة التوحيد.