الرئيس الكوري يعود إلى بلاده بعد حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

عاد الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى سيول بعد زيارة إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وغادرت الطائرة الرئاسية، التي تقل "لي" ومرافقيه، مطار "جون إف كينيدي" الدولي في الساعة 3:40 مساء بالتوقيت المحلي أمس الخميس، ومن المقرر أن يصل "لي" إلى سيول مساء اليوم الجمعة بتوقيت كوريا.وخلال الزيارة التي استمرت 4 أيام، ألقى الرئيس "لي" كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن فيها أن كوريا الجنوبية "الجديدة" قد عادت إلى المجتمع الدولي، وعرض مبادرة "التبادل والتطبيع ونزع السلاح النووي" لإحياء الحوار مع كوريا الشمالية.كما ترأس "لي" مناقشات مفتوحة حول الذكاء الاصطناعي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يترأس جلسة لمجلس الأمن.كما عقد الرئيس سلسلة من المحادثات الثنائية مع قادة أوزبكستان وجمهورية التشيك وإيطاليا وبولندا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.