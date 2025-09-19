الرئيس الكوري يتعهد بإصلاح البورصة الكورية ويحث على الاستثمار الأجنبي

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس "لي جيه ميونغ" بمعالجة أسباب انخفاض قيمة سوق الأسهم الكورية الجنوبية، وحث المستثمرين الأجانب على زيادة اهتمامهم واستثماراتهم.وأدلى الرئيس بهذا التعهد أمس الخميس خلال "قمة الاستثمار في كوريا" التي عقدت في بورصة نيويورك في نيويورك.وأشار "لي" إلى غموض السوق كأحد الأسباب الكامنة وراء ما يسمى بـ "الخصم الكوري"، وهو مصطلح يشير إلى التقييم المنخفض المزمن للأسهم الكورية الجنوبية. وتعهد بمعالجة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الأجانب.وقال "لي" إن حكومته ستدفع باتجاه إجراء تعديل ثالث على قانون التجارة لتحسين حوكمة الشركات.كما تعهد الرئيس بالحد من المخاطر الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية لتعزيز ثقة المستثمرين.وقال إنه يبدو أن كوريا الشمالية تمتلك ما يكفي من الأسلحة النووية اللازمة للحفاظ على نظامها، وأنها على بعد خطوة واحدة فقط، وهي إتقان تقنية العودة إلى الغلاف الجوي، من إكمال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المزودة بأسلحة نووية قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.وأضاف "لي" أن مجرد وقف إنتاج الرؤوس النووية أو تطوير وتصدير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات سيحقق فوائد أمنية كبيرة.