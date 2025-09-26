رئيس الوزراء الكوري يتعهد بتعزيز الدعم للسياحة والاقتصاد الإقليمي

Photo : YONHAP News

تعهد رئيس الوزراء الكوري "كيم مين سوك" بالسعي بجرأة لإجراء إصلاحات تنظيمية ودعم سياسي لتحقيق تداول إيجابي يربط بين صناعة المحتوى والسياحة والاقتصاد الإقليمي.جاء ذلك خلال ترؤس "كيم" للجلسة العاشرة من الاجتماع الوطني لاستراتيجية السياحة أمس الخميس، حيث وعد بالتركيز على حل المشاكل التي يواجهها السياح الأجانب عند وصولهم واستخدامهم لوسائل النقل العام وبحثهم عن أماكن الإقامة والتسوق والدفع.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تخطط لتعزيز صناعة المحتوى الثقافي والسياحي الكوري باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الرئيسية المستقبلية للبلاد، مشيرا إلى دراسة استقصائية وجدت أن ما يقرب من نصف الـ16 مليون سائح أجنبي الذين زاروا البلاد العام الماضي تأثروا بالمحتوى الكوري والثقافة التقليدية.وتعهد "كيم" بإنشاء منظومة مبتكرة لقطاع السياحة يمكن للشركات الناشئة الاستثمار فيها.كما أشار إلى قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستعقد الشهر القادم في "كيونغ جو"، والتي من المقرر أن يحضرها قادة كل من الولايات المتحدة والصين، قائلا إن سيول ستركز على تجديد السياحة الإقليمية.