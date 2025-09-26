وزارة الصحة الكورية تتعهد بالتركيز على تدابير لمنع الانتحار

Photo : KBS News

تعهدت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية بالتركيز على تعزيز تدابير تستهدف منع الانتحار، بعد أن كشفت بيانات جديدة عن أن عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار بلغ أعلى مستوى له منذ 13 عاما العام الماضي.وأعلنت الوزارة هذا التعهد في بيان أصدرته أمس الخميس، موضحة أنها تعتبر ارتفاع معدل الانتحار في البلاد مسألة خطيرة.وقالت الوزارة إنها ستركز على التنفيذ الشامل لاستراتيجية الوقاية من الانتحار الوطنية لعام 2025، التي تهدف إلى تخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار إلى أقل من 10 آلاف خلال السنوات الخمس القادمة.وفيما يتعلق بارتفاع معدل الانتحار العام الماضي، قالت الوزارة إن هناك عوامل مختلفة قد تكون أدت إلى هذا الارتفاع، بما في ذلك المشاكل التي يواجهها كبار السن، مثل التقاعد والديون، وانتحار المشاهير والتغطية الإعلامية ذات الصلة، فضلا عن نقص العاملين في مجال الصحة النفسية والوقاية من الانتحار في المناطق الريفية.وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت هيئة الإحصاءات الكورية بيانات تظهر أن حالات الانتحار بلغت 14 ألفا و872 حالة في عام 2024، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أعلى رقم منذ عام 2011.ووفقا للبيانات، نك تسجيل معدل بلغ 29.1 حالة وفاة بالانتحار لكل 100 ألف شخص العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2011 الذي سُجل فيه معدل بلغ 31.7 حالة.