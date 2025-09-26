وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور الصين يوم السبت

Photo : YONHAP News

ستزور وزيرة خارجية كوريا الشمالية الصين في نهاية هذا الشهر.وقال "غوه جياكون" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه صون هي" ستزور الصين من السبت إلى الاثنين بدعوة من وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".كما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "تشيه" ستزور الصين قريبا.وقد رافقت "تشيه" الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في زيارته إلى بكين في وقت سابق من هذا الشهر لحضور استعراض عسكري ضخم أقيم بمناسبة الذكرى الثمانين على نهاية الحرب العالمية الثانية.وسوف تكون هذه الزيارة هي الأولى لـ "تشيه" إلى الصين منذ توليها منصبها في يونيو 2022، ومن المتوقع أن تناقش مع نظيرها الصيني إجراءات المتابعة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة كوريا الشمالية والصين التي عقدت في 4 سبتمبر، وتنسيق الردود على الشؤون في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها.