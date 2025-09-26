تحسن مؤشر معنويات الشركات الكورية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر

Photo : YONHAP News

تحسن مؤشر معنويات الشركات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر سبتمبر الجاري.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات زاد بمقدار 0.6 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 91.6 نقطة في سبتمبر.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وأوضح التقرير أن الارتفاع كان مدفوعا بقوة سوق أشباه الموصلات وقسائم الاستهلاك الحكومية.وقد ارتفعت قيمة المؤشر لشركات التصنيع بمقدار 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 93.4 نقطة في سبتمبر، كما ارتفع مؤشر القطاعات غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم ومتاجر الجملة والتجزئة، بمقدار 1.1 نقطة مسجلا 90.5 نقطة.