ترامب يصف استثمار كوريا بقيمة 350 مليار دولار بأنه دفعة مقدمة

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الاستثمارات التي تعهدت بها كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، هي "دفعة مقدمة".وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أمس الخميس، بعد توقيعه على أمر تنفيذي يتعلق بمنصة الفيديو الصينية "تيك توك"، حيث قال إن الولايات المتحدة لم تُعامَل كما يليق بها من قبل الدول الأخرى حتى الآن. وأكد أن "الوضع مختلف الآن" وأنه "لم يسبق للولايات المتحدة أن حققت مثل هذا النجاح من قبل".وأضاف "ترامب" قائلا إن الولايات المتحدة حصلت بفضل الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية على 950 مليار دولار في إحدى الحالات، وهو مبلغ لم تحصل عليه من قبل على الإطلاق.ويبدو أن مبلغ 950 مليار دولار يشير إلى الاتفاقية الأمريكية مع الاتحاد الأوربي.وأشار "ترامب" أيضا إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على مبلغ 550 مليار دولار من اليابان و350 مليار دولار من كوريا الجنوبية وأن هذا المبلغ يعتبر "دفعة مقدمة".