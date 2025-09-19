الرئيس لي يوفد مبعوثا خاصا إلى مصر بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية

Photo : KBS News

من المقرر أن يوفد الرئيسُ الكوري "لي جيه ميونغ" النائبَ البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك بوم كيه" إلى مصر كمبعوث رئاسي خاص بمناسبة الذكرى الـ30 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأعلنت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كانغ يو جونغ"، في إيجاز صحفي مكتوب اليوم الجمعة أن الحكومة ستوفد النائب "بارك" إلى مصر كمبعوث رئاسي خاص خلال الفترة من التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى الثاني من أكتوبر القادم.وأوضحت أن "بارك" سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين المصريين ليشرح لهم فلسفة السياسات الوطنية والخارجية التي تنتهجها الحكومة الكورية، كما سيسلم رسالة شخصية من الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى الجانب المصري بشأن تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سيول والقاهرة.