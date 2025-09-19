كوريا الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية على سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود

Photo : KBS News

عبرت سفينة كورية شمالية خط الحدود البحرية بين الكوريتين في البحر الغربي صباح اليوم الجمعة، مما دفع الجيش الكوري الجنوبي إلى إطلاق طلقات تحذيرية.وصرحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأن سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود البحرية الشمالي بالقرب من جزيرة بيك نيونغ في الساعة الخامسة من صباح اليوم.وأوضحت أن السفينة الكورية الشمالية استمرت في انتهاك خط الحدود الشمالي بعد أن وجه الجيش الكوري الجنوبي تحذيرات عشرات المرات، مما دفع الجيش إلى إطلاق طلقات تحذيرية.وانسحبت السفينة من المياه الكورية الجنوبية بعد تعرضها لطلقات تحذيرية.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي ظل يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية، واستجاب وفقا للإجراءات ذات الصلة.وأضافت أن الجيش سيحافظ على موقف دفاعي قوي، وأنه سيرد بحزم لحماية خط الحدود الشمالي تحت أي ظرف من الظروف.