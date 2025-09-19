البرلمان الكوري يتبنى قرارا لدعم نجاح استضافة قمة آبيك

Photo : YONHAP News

تبنى البرلمان الكوري قرارا يدعو إلى استضافة ناجحة لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، وتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.وتبني البرلمان هذا القرار بموافقة إجماعية من نواب البرلمان الـ260 الذين حضروا الجلسة العامة.ويقضي القرار بأن يقدم البرلمان كل الدعم المؤسسي اللازم لضمان تحقيق قمة آبيك رؤيتها المتمثلة في التواصل والابتكار والازدهار.ويدعو القرار إلى أن تكون قمة آبيك فرصة لفتح آفاق جديدة للتجارة والتبادلات، مع تسليط الضوء على أن كوريا الجنوبية وجهة استثمارية جذابة وموثوقة من خلال إظهار إرادتها القوية بشأن تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا.كما يدعو القرار إلى التأكيد للمجتمع الدولي على أن كوريا الجنوبية قوة ثقافية تحظى باهتمام العالم، ورفع مكانة البلاد من خلال التبادل والتعاون في المجالات الثقافية.