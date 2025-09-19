الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الرئيس السابق يون يحضر أول جلسة لمحاكمته في قضية إعلان الأحكام العرفية

Write: 2025-09-26 12:37:23Update: 2025-09-26 14:21:43

الرئيس السابق يون يحضر أول جلسة لمحاكمته في قضية إعلان الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

ظهر الرئيس السابق "يون صوك يول" لأول مرة في جلسة الاستماع لمحاكمته بتهم جديدة تتعلق بفترة إعلان الأحكام العرفية.
وبدأت الجلسة التي تمثل أول ظهور علني لـ"يون" منذ احتجازه في شهر يوليو الماضي، في الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم الجمعة، في محكمة سيول المركزية.
ودخل "يون" إلى قاعة المحكمة مرتديا بذلة زرقاء داكنة، مع شارة على الجانب الأيسر من صدره تحمل رقمه كسجين "3617".
وتشمل التهم الموجهة له: عرقلة الحقوق، وإساءة استخدام السلطة.
يشار إلى أن "يون" قد تخلف عن حضور 11 جلسة متتالية مرتبطة بمحاكمته في قضية التمرد، ولم يمتثل للاستدعاء من قبل فريق التحقيقات الخاص.
وسوف يتم تصوير المحاكمة بالكامل وبثها بعد إخفاء البيانات الشخصية.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع بشأن الكفالة، وسوف يُمنع التصوير خلالها.
