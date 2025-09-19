واشنطن تفرض عقوبات على شبكة أسلحة تربط كوريا الشمالية وميانمار

Photo : YONHAP News

أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس عن فرض عقوبات جديدة على شبكة أسلحة ظلت تولد عائدات لبرامج الأسلحة في كوريا الشمالية، وتشمل شراء قنابل كورية شمالية ومعدات لتوجيه القنابل، للجيش الحاكم في ميانمار.وتهدف هذه الخطوة إلى قطع التمويل عن برامج الأسلحة في بيونغ يانغ والحد من التجارة التي سهلت الهجمات العشوائية على البنية التحتية المدنية في ميانمار منذ انقلاب الجيش على الحكومة في عام 2021.واستهدفت العقوبات شركة "رويان شون لي" المحدودة في ميانمار، و3 مسؤولين رئيسيين في الشركة، إلى جانب نائب رئيس شركة "كوميد" الكورية الشمالية في بكين "كيم يونغ جو".وشمل الإعلان أيضا إدراح "نام تشول أونغ"، وهو مسؤول كوري شمالي متهم بغسل أموال العملات الأجنبية عبر شبكة شركات في جنوب شرق آسيا، وينتمي لوكالة المخابرات الخارجية الكورية الشمالية التي تخضع للعقوبات منذ فترة.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراء المستهدف ركز على الممثلين الخارجيين للوكالات الحكومية الكورية الشمالية الذين يعدون عناصر أساسية في قدرة النظام على تمويل أسلحة الدمار الشامل غير القانونية والصواريخ الباليستية، بما في ذلك الشركة الكورية لتطوير التعدين والتجارة، والمكتب العام للاستطلاع.