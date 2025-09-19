سعر صرف الدولار في كوريا يرتفع إلى مستوى 1410 وون للمرة الأولى منذ 4 أشهر

Photo : YONHAP News

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في كوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالي، ليصل إلى مستوى 1410 وون خلال التداول، وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر.وبلغ سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري 1411.30 وون في الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة، بزيادة مقدارها 10.7 وون مقارنة بالسعر يوم أمس.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار في كوريا مستوى 1410 وون، منذ يوم الخامس عشر من شهر مايو الماضي.ويرجع السبب في ارتفاع سعر صرف الدولار في كوريا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي الناجم عن تراجع التوقعات بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة بسبب مؤشراتها الاقتصادية الإيجابية.وصرحت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس بأن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي شهد انتعاشا بنسبة 3.8% في الربع الثاني من هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 0.6% في الربع الأول.وعلى صعيد آخر، انخفض مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، بنسبة تزيد عن 2%، ليقل عن 3400 نقطة لأول مرة منذ 9 أيام.وبلغ المؤشر 3383.1 نقطة في الساعة الثانية عشرة و42 دقيقة من بعد ظهر اليوم، بانخفاض نسبته 2.53%.