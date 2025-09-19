سيول تؤكد لواشنطن على ضرورة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي

Photo : YONHAP News

عقد وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" محادثات مع وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث شدد على أهمية تمكين كوريا الجنوبية من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي.وخلال هذا اللقاء، أشار الوزير الكوري "تشو" إلى أن كوريا الجنوبية تُشغّل حاليا 26 مفاعلا نوويا، مؤكدا أن ضمان أمن الطاقة يتطلب تعزيز قدراتها في مجال دورة الوقود النووي.وأضاف أن هذا المسعى يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين تشغيل مستقر للمفاعلات النووية لأغراض تجارية، نافيا أي صلة له بالاعتبارات العسكرية أو تطوير أسلحة نووية.ومن جانبه، أوضح وزير الطاقة الأمريكي "رايت" أنه استمع بعناية إلى الموقف الكوري الجنوبي، وأنه سيجري مشاورات داخل الإدارة الأمريكية ومع الجهات المعنية حول ذلك الموقف.ويأتي هذا التطور في ظل سعي سيول وواشنطن إلى إعادة التفاوض حول اتفاق التعاون النووي بين البلدين، حيث يمثل موضوع منح كوريا الجنوبية صلاحيات أوسع في مجالي التخصيب وإعادة المعالجة أحد أبرز القضايا الخلافية المطروحة للنقاش.ومن جهة ثانية، عقد وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" محادثات مع نظيره الإيراني "سيد عباس عراقجي" في نيويورك، حيث دعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالاتالأكاديمية والثقافية، إلى جانب تبادل الزيارات، وأكد على أهمية توسيع قاعدة التعاون المستقبلي بين البلدين.وتبادل الوزيران الآراء حول مسألة رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران، وناقشا تدعيات هذه القضية وانعكاساتها على الساحة الدولية.