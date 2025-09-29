رئيس الوزراء الياباني يزور كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس لي

Photo : YONHAP News

سيزور رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا كوريا الجنوبية في الفترة من الغد الثلاثاء وحتى بعد غد الأربعاء لعقد قمة مع الرئيس لي جيه ميونغ. وأعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الجانبين سيلتقيان في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية لإجراء مباحثات وتناول العشاء معا.وتأتي هذه الزيارة عقب استئناف "الدبلوماسية المكوكية" بين البلدين في شهر أغسطس الماضي، عندما اتفق القائدان على عقد اجتماعهما القادم خارج سيول.وتُعد هذه هي المرة الأولى منذ 21 عاما التي يعقد فيها رئيس وزراء ياباني قمة ثنائية خارج عاصمة كوريا الجنوبية. وكان آخر لقاء مماثل قد عقد بين رئيس الوزراء الياباني الأسبق جونيتشيرو كويزومي والرئيس الأسبق روه مو هيون في جيجو عام 2004.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية كانغ يو جونغ بأن المحادثات ستركز على تعزيز العلاقات المستقبلية، والسلام الإقليمي، والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة.وأضافت أن الجانبين سيتبادلان أيضا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بصراحة وشفافية.