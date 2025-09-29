الشرطة تُجري تحقيقات في حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

بدأت الشرطة تحقيقات في الحريق الذي اندلع في مركز بيانات الهيئة الوطنية لموارد المعلومات، والذي تسبب في انقطاع خدمات الشبكة الحكومية على مستوى كوريا الجنوبية.وبدأت الشرطة وسلطات الإطفاء، إلى جانب هيئة الطب الشرعي الوطنية، صباح أمس الأحد، تفتيشا ميدانيا مشتركا للمنشأة في ديغون لتحديد سبب الحريق.ويُركّز التفتيش على غرفة الخادم، حيث أُزيلت جميع بطاريات الليثيوم أيون المحترقة. وخلال التفتيش الأولي يوم السبت، قامت الشرطة بتأمين حوالي 840 بطارية ليثيوم أيون، وتم غمرها في الماء في الهواء الطلق لمنع المزيد من الاشتعال.وبمجرد استقرار البطاريات واعتبارها آمنة، سيتم نقلها إلى هيئة الطب الشرعي الوطنية لإجراء تحليل مُفصّل. وقد شكّلت شرطة ديغون فريقا من 20 عضوا لقيادة التحقيقات.