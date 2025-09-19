الحكومة الكورية ترفع مستوى التأهب إلى أعلى مستوى بعد حريق مركز بيانات

Photo : YONHAP News

رفعت سلطات مكافحة الكوارث في كوريا الجنوبية مستوى التأهب إلى أعلى مستوى وهو "خطير" في أعقاب حريق اندلع في مركز بيانات حكومي مركزي مساء يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى توقف مئات الخدمات والأنظمة الحكومية الإلكترونية عن العمل.وصرحت وزارة الداخلية في بيان أن الوزير يون هو جونغ ترأس اجتماعا صباح السبت لتقييم أعطال النظام الإداري إثر الحريق الذي اندلع في مركز موارد المعلومات الوطني نتيجة لانفجار بطارية.وأصدر يون توجيهات برفع مستوى التأهب وتفعيل المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة بعد أن تسبب الحادث في توقف 647 خدمة ونظاما حكوميا إلكترونيا حتى صباح السبت، بما في ذلك نظام تحديد الهوية عبر الهاتف المحمول وخدمة البريد الإلكتروني. وأكد الوزير أن الحكومة تُسخّر جميع الموارد المتاحة للتعافي السريع، وستبذل قصارى جهدها للحد من أي إزعاج قد يُسببه ذلك للمواطنين.وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الخدمات الإدارية لا تزال محدودة، ونصحت الجمهور بالتأكد من توفر الخدمة عبر الهاتف قبل زيارة المكاتب الحكومية.ويتم توفير الإرشادات للمواطنين عبر بوابة نيفر، بينما تتوفر بعض الخدمات، بما في ذلك نظام السجل العائلي الإلكتروني، ومنصة شكاوى النقل، وضريبة المنزل، والتأمين الصحي الوطني، والخدمات الإلكترونية الزراعية، عبر مواقع بديلة.وأضافت الوزارة أنها تنشر المعلومات عبر التلفزيون والراديو وتنبيهات الرسائل النصية في حالات الطوارئ، وأكدت أنه على الرغم من تعطل الأنظمة مؤقتا، إلا أن الخدمات تُدار يدويا أو عبر وسائل بديلة لتجنب أي إزعاج للمواطنين.