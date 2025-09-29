السياسية وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وروسيا يناقشان شؤون شبه الجزيرة الكورية

ناقش وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وروسيا الوضع في شبه الجزيرة الكورية في أول اجتماع من نوعه بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.



ووفقا لوزارة الخارجية في سيول يوم السبت، التقى وزير الخارجية تشو هيون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أوضح تشو سياسة سيول تجاه كوريا الشمالية، والتي تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية من خلال تخفيف التوتر وبناء الثقة، داعيا إلى تعليق التعاون العسكري المستمر بين موسكو وبيونغ يانغ، كما طالب لافروف باستمرار اهتمام موسكو وتعاونها لحماية الكوريين الجنوبيين في روسيا، ودعا إلى تهيئة بيئة مواتية تسمح للشركات الكورية الجنوبية في روسيا بممارسة أعمالها التجارية بشكل مستقر.



من جانبه، صرّح لافروف بأن الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون والتي تستهدف كوريا الشمالية "استفزازية".



وفي بيان نقلته وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية الروسية، قالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف أكد أيضا على أنه لا بديل عن إنشاء آلية تضمن السلام والاستقرار على المدى الطويل في منطقة شمال شرق آسيا سوى الحوار القائم على الاحترام المتبادل.