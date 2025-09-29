سيول لا تستبعد إمكانية عقد قمة بين ترامب وكيم خلال منتدى آبيك

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول حكومي رفيع المستوى في كوريا الجنوبية بأنه لا يمكن استبعاد إمكانية عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، الشهر القادم في كيونغ جو.وأضاف المسؤول أن المحادثات بين قائديْ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد تُعقد، وأن سيول تخطط لمراقبة الوضع عن كثب بنظرة متفائلة.وجاءت هذه التصريحات بنء على الوضع المشابه عندما التقى ترامب وكيم في قرية الهدنة بان مون جوم في يونيو 2019، خلال زيارة ترامب المفاجئة لكوريا الجنوبية بعد حضور قمة مجموعة العشرين في اليابان. كما جاءت بعد أن قال كيم في وقت سابق من الأسبوع الماضي إنه لا يوجد سبب لتجنب المحادثات مع الولايات المتحدة طالما أن واشنطن ستتوقف عن إصرارها على تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية.وتتزايد التوقعات أيضا بشأن استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد أن أرسلت كوريا الشمالية وفدا بقيادة نائب وزير الخارجية كيم سون جونغ إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.