زعيم كوريا الشمالية يؤكد على ضرورة ضمان السلامة بالاعتماد على الطاقة النووية

Photo : YONHAP News

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن الحفاظ على السلام وضمان الأمن القائم على القوة القائمة على الردع القوي والقوة النووية جزء من الموقف الثابت لحكومته.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم السبت، أدلى كيم بهذه التصريحات في أثناء ترأسه اجتماعا حول إنتاج المواد والأسلحة النووية في اليوم السابق مع العلماء والفنيين في هذا المجال.وفي إشارة إلى خطابه الأخير في اجتماع برلماني مهم، والذي ألمح فيه إلى إمكانية استئناف الحوار مع الولايات المتحدة إذا توقفت عن الضغط من أجل نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، قال كيم إن مواصلة المضي قدما في موقف الرد النووي سيكون "أولوية قصوى أساسية".وأعرب كيم عن ارتياحه لأن معهد الأسلحة النووية التابع في بلاده ومسؤولين في مجال إنتاج المواد النووية نفذوا "مهمتين" تتعلقان باستراتيجية نووية جديدة مهمة، دون توضيح المزيد من التفاصيل.وتأتي رسالة كيم الأخيرة بعد أن أكدت سيول وواشنطن في وقت سابق من الأسبوع الماضي التزامهما بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية.