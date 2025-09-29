وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تتوجه إلى الصين

Photo : KCNA / Yonhap News

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الأحد بأن وزيرة الخارجية "تشيه سون هي" غادرت بيونغ يانغ في زيارة إلى الصين.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، غادرت تشيه العاصمة أول من أمس السبت "على متن طائرة لأغراض شخصية"، وكان في وداعها في مطار بيونغ يانغ الدولي نائب وزير الخارجية "إيم تشون إيل"، والسفير الصيني لدى كوريا الشمالية "وانغ ياجون".وقد وصلت طائرة تابعة لشركة طيران كوريو، يُعتقد أن تشيه كانت تقلها، إلى مطار بكين الدولي حوالي الساعة السادسة من مساء السبت.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت سابقا أن تشيه ستزور الصين من السبت إلى الثلاثاء بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي.وتعد هذه الرحلة أول زيارة فردية لتشيه إلى الصين منذ توليها منصبها في يونيو 2022، وأول لقاء مباشر لها مع نظيرها الصيني.ومن المتوقع أن تلتقي تشيه بوانغ لمتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة كوريا الشمالية والصين التي عُقدت في 4 سبتمبر، ولتنسيق الردود على التطورات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة ككل.