وزير التجارة الكوري يُشدد على العقلانية التجارية في محادثات التجارة الأمريكية

أكد كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية على أهمية العقلانية التجارية والجدوى العملية خلال مناقشات المتابعة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الثنائية التي تم التوصل إليها في يوليو الماضي.وأدلى وزير التجارة "يو هان كو" بهذه التصريحات أول من أمس السبت لدى وصوله إلى مطار إنتشون الدولي، عقب اجتماعه مع الممثل التجاري الأمريكي "جيمسون غرير" في ماليزيا يوم الخميس على هامش اجتماعات وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان.وفي تصريحاته للصحفيين، قال الوزير "يو" إنه تبادل مع "غرير" وجهات النظر حول وضع المفاوضات الثنائية، مشيرا إلى أنه أكد على أهمية العقلانية التجارية والتنفيذ العملي لالتزامات كوريا الجنوبية الاستثمارية، والتي قال إنها ستخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين.وعند سؤاله عن التقدم المُحرز منذ اتفاق يوليو، أشار يو إلى أن الجانبين واصلا المشاورات للتوصل إلى التفاصيل المتبقية، موضحا أنه "في هذا الصدد، تم إحراز بعض التقدم".وفيما يتعلق بإعلان الحكومة الأمريكية الأخير عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية المستوردة، قال الوزير "يو" إنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل محددة في هذا الشأن، وأضاف أن الحكومة الكورية ستدرس المسألة عن كثب بمجرد توافر المزيد من المعلومات.