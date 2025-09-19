استعادة 39 نظاما من أصل 647 نظاما بعد حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية أنها أعادت 39 نظاما من أصل 647 نظاما للمعلومات الإدارية كانت قد توقفت عن العمل بسبب حريق مركز المعلومات الوطني في ديغون يوم الجمعة.ووفقا لوزارة الداخلية والأمن، تم حتى الساعة 12 من صباح اليوم الاثنين استئناف 39 نظاما، بما في ذلك نظام تحديد الهوية عبر الهاتف المحمول والخدمات المالية البريدية، إلى عملياتها الطبيعية.وأوضحت الوزارة أنه بعد استعادة معدات الشبكة وأجهزة الأمن صباح أمس الأحد، بدأت إعادة تشغيل أنظمة الحاسوب في الطوابق من الثاني إلى الرابع من مركز البيانات، والتي لم تتضرر بشكل مباشر من الحريق.وصرح مسؤول في الوزارة بأن الحكومة تُعطي أولوية لاستعادة الأنظمة التي تؤثر على السلامة العامة والممتلكات والنشاط الاقتصادي، وأضاف أن عدد الخدمات الإدارية المُستعادة سيستمر في الازدياد في أسرع وقت ممكن.ومع ذلك، لا يزال الجدول الزمني لاستئناف العمل غير مؤكد بالنسبة لـ96 نظاما شبكيا كانت موجودة في الطابق الخامس حيث اندلع الحريق.ومن أجل تقصير فترة التعافي، تخطط الحكومة لنقل هذه الأنظمة وإعادة تركيبها في منشأة نظام المعلومات الوطني في ديغو، ولكن حتى في هذه الحالة، من المتوقع أن تستغرق عملية الترميم أسبوعين على الأقل.