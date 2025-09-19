الرئيس لي يعتذر عن حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

قدّم الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اعتذارا للشعب عن الحريق الذي اندلع في مركز البيانات الحكومي، والذي شلّ مئات الخدمات الحكومية الإلكترونية.وأصدر الرئيس ذلك الاعتذار أمس الأحد في أثناء ترؤسه اجتماعا للاستجابة لحالات الطوارئ بشأن الحريق الذي اندلع في مركز المعلومات الوطني في ديغون يوم الجمعة، إثر انفجار بطارية ليثيوم أيون.وقال الرئيس إنه، بصفته أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، يُقدّم اعتذارا صادقا، مُشيرا إلى أن الجمهور يعاني من إزعاج وقلق كبيرين بسبب ذلك الحريق.ووجّه الرئيس الحكومة بإعطاء أولوية للحد من الاضطرابات العامة من خلال إعادة تشغيل الأنظمة المتضررة بسرعة، كما أمر المسؤولين بإنشاء نظام اتصال شفاف لإبقاء الجمهور على اطلاع دائم بآثار الحريق وتقدم جهود التعافي.وأكد الرئيس على ضرورة وضع تدابير أساسية لمنع تكرار مثل هذه الكارثة، ودعا إلى إجراء تحقيقات شاملة من أجل تحديد ما إذا كان هناك أي إهمال في حماية شبكة الكمبيوتر الوطنية.